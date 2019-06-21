20 июня 22-летнему Николаю Тарасову объявили о подозрении в убийстве и изнасиловании 11-летней Даши Лукьяненко из Одесской области по четырем статьям УК: "похищение", "покушение на изнасилование несовершеннолетнего", "убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием" и "надругательство над телом", пишет "Думская".

Тарасов уже дал признательные показания, а после его вывезли под усиленной охраной в Одессу в изолятор временного содержания, где мужчина будет дожидаться решения суда по мере пресечения.

"Николай был знаком с Дашей Лукьяненко и ее семьей. Перед преступлением он сделал покупку в контейнере семьи пострадавшей, увидел девочку и поспешил домой. Дождался Дашу, которая шла мимо его дома, направляясь на танцы. Позвал. Затащил в дом. Затем прямо в коридоре попытался изнасиловать, но девочка начала кричать. Перепугавшись, он ее задушил. Но и этого ему показалось мало - он ударил ее несколько раз ножом в горло. Затем надел мертвой на голову пакет, раздел ее, обмотал руки девочки скотчем и бросил в выгребную яму дворового туалета", - рассказал офицер полиции, принимающий участие в расследовании преступления.

Валентина Коренная и Анатолий Заборюк - соседи Тарасовых. Они подтвердили журналистам, что слышали детские крики, которые доносились из двора подозреваемого. Это было в 14:24-14:25.

"Закричал ребенок, пронзительно. И тут же затих. Я встревожился, взял саперную лопатку, пошел посмотреть, что происходит. Обошел дом Тарасовых, откуда послышался крик, но ничего подозрительного не увидел", - рассказывает Анатолий.

По словам Валентины Коренной, о детском крике она и сосед сообщили полиции в первый же день поисков Даши.

"На второй день после пропажи девочки у них (Тарасовых, - ред.) провели обыск. Но ничего не нашли. Потом сделали еще один обыск и снова ничего не нашли. Лишь 19 июня полицейские пришли в третий раз и нашли тело Даши в выгребной яме", - говорит женщина.

Соседи добавляют: семьи подозреваемого и погибшей хорошо знакомы друг с другом, торговали вместе на рынке, буквально в соседних контейнерах. Уже на следующий день Николай активно помогал волонтерам искать пропавшую девочку. И совершенно спокойно рассказывал, что в момент ее исчезновения (в 14:24 телефон девочки перестал отвечать на звонки) ничего не видел и не слышал, потому что мылся и жарил яичницу. Николай - очень замкнутый парень, рассказывают знавшие его люди.

"Он жил в Одессе, учился в колледже компьютерных технологий. Приехал оттуда со странностями - в обычном общении был какой-то сонный. Но возбуждался, если разговор заходил о противоположном поле. Все свободное время проводил у компьютера, играл в DotA, лазил по всяким сайтам. Иногда помогал торговать своим родителям. Один раз съездил в Россию на заработки, но быстро вернулся. О его семье в селе всякие нехорошие слухи ходили: мол, отец лет пятнадцать назад сидел в тюрьме за изнасилование", - говорит знакомый Тарасовых Виктор.

Еще один местный житель Юрий рассказал, что как-то раз застал Николая за развратными действиями:

"Видел, как он следил за двумя школьницами. Спросил, зачем он это делает. Коля не ответил и убежал. Мои приятели поговаривают, что видели, как он раздевался на окраине поселка перед девчонками. Поэтому с ним ни я, ни мои друзья особо не общались".

Тарасовы все это отрицают, хотя признают, что он, действительно, был замкнутым.

Ранее мы также писали о том, что в Одесской области после исчезновения Даши, пропала еще одна девочка. Позже полиция нашла тело мертвого ребенка. Также полиция назвала мотивы убийства.