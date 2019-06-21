Под Черниговом полиция задержала мужчину, который под видом врача охотился на детей и заставлял их раздеваться. Об этом сообщает замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

В мае этого года в полицию стали поступать сообщения о том, что неизвестный мужчина пристает на улицах к девочкам под предлогом медицинского осмотра. Так, 19 июня мужчина представился врачом, завел ребенка 10 лет в здание неработающей школы, где заставил ее раздеться.

"Вчера, 20 июня, сотрудниками полиции этот подонок был задержан. Это житель Чернигова, ранее неоднократно судимый за совершение половых преступлений в отношении детей. После этих случаев с детьми работали психологи", - сообщил Аброськин.

Ранее сообщалось, что девушка убила лучшую подругу за 9 млн долларов.