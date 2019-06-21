В штате Аляска 18-летняя девушка убила свою лучшую подругу. За расправу ей пообещали $9 миллионов, сообщает CBS.

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Известно, что совершить убийство ей предложил парень в интернете. Бремен согласилась и подговорила своего 16-летнего товарища помочь ей с убийством. После этого они позвали жертву на прогулку в лес, связали скотчем и застрелили.

21-летний парень из Индианы, который выдавал себя за мультимиллионера, предложил девушке деньги, если она убьет свою подругу, снимет это на видео и пришлет ему. Полиция уже задержала девушку и ее пособника, а также подала штату Индиана запрос об экстрадиции.

Ранее сообщалось, что в Запорожье парень насиловал двухлетнего ребенка.