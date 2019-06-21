В ОБСЄ приголомшені смертю черкаського журналіста Вадима Комарова, - про це йдеться в заяві представника організації з питань свободи слова Арлема Дезіра. Він наголосив, що прогресу в розслідуванні немає вже півтора місяця, а тому закликав силовиків зробити все можливе, щоб винні постали перед судом.

Якнайшвидше розслідувати вбивство закликали і у посольстві США в Україні. Нагадаємо, журналіст-розслідувач Вадим Комаров помер минулої ночі в лікарні, після 46 днів перебування у комі. Його побили невідомі 4 травня.

* * *

І знайомі Вадим Комарова, і черкаська поліція пов'язують напад на нього з професійною діяльністю. Сьогодні в Черкасах десятки колег прийшли вшанувати пам'ять Вадима. Серед тих, хто взяв участь у жалобній церемонії, були й наші журналісти.

Сльози та море квітів - так сьогодні Черкаси прощалися із журналістом Вадимом Комаровим. Після жорстокого нападу 4 травня він так і не отямився. Напередодні вночі серце Вадима зупинилось.

Причиною коми стали три удари по голові, які невідомі завдали журналістові в середмісті посеред білого дня. Ще тоді всі знайомі та рідні були впевнені - напад пов'язаний із професійною діяльністю.

Денис Колєснік не тільки товаришував із Вадимом, а ще й вів разом з ним відеоблог. Каже, Вадимові помстилися за кілька останніх публікацій.

"Він отримав назву "п'яний бунт" на зоні в Хуторах, він також це висвітлював - можливо це теж комусь не сподобалось. Це дійсно, суб'єктивна думка, я не хочу щоб вона якось впливала на слідство", - говорить Денис Колєснік, друг загиблого журналіста.

Серед героїв скандальних публікацій Комарова були топ-чиновники і міськради, і обласної адміністрації. Дехто з них теж прийшов попрощатися з Вадимом. Останній час журналістську роботу Комаров суміщав з посадою позаштатного радника міського голови. Той запевняє, хоч деякі критичні публікації й стосувались його заступників, та з Комаровим цієї теми - мер ніколи не торкався.

"Він діяв на свій розсуд. В мене були з ним розмови, стосовно незаконних споруд, стосовно незаконних бордів. Дійсно, ту комісію, яку він очолював три роки, стосовно різних будівництв, які ведуться - оці розмови були", - говорить Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас.

Поліція ще напередодні перекваліфікувала провадження на "умисне вбивство". Та в спілці журналістів України цим обурені, як і самим перебігом розслідування.

Сергій Томіленко переконаний - провадження від початку мало би бути відкрите за статтею "замах на життя журналіста". Та й сама тенденція нападів на представників ЗМІ в Україні - просто жахає. Лише за минулий рік їх було майже 90.

"Очевидно, що ці десятки, якими вимірюються, які на противагу ми не можемо поставити в списку успішних справ розслідуваних, успішного самого покарання нападників, - то вони якраз і дають підстави нам говорити про системну безкарність", - наголосив Сергій Томіленко, голова Спілки журналістів України.

У поліції запевняють - роблять усе можливе. Щоправда, жодних очевидців нападу, предмета, яким були завдані удари, та й самого нападника - слідчі й досі не встановили.

"Посилена слідча група працює весь цей час в місті Черкаси, а працівники карного розшуку та головного слідчого управління надають практичну і методичну допомогу", - зазначив Сергій Князєв, перший заступник голови Національної поліції України.

Фоторобот і кадри з нападником поліція зголосилась опублікувати лише напередодні, відразу після смерті Вадима Комарова. Рідні ж і близькі журналіста сподіваються, що розслідування врешті зрушить з місця - і вбивця Вадима буде покараний.