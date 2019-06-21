На днях известная артистка Наташа Королева опубликовала на своей странице в популярной социальной сети новое видео, которое вызвало множество комментариев у поклонников певицы.

Публикацию Наташа Королева подписала так: "А какая песня была у вас на выпускном?".

На видео артистка танцует с группой людей, под песню своей молодости. Пользователи делятся с Наташей песнями своих юных лет. В комментариях к посту певицы также были негативные отзывы. Пользователи сети обозлились на Королеву: "Ты издеваешься? сколько можно себя пиарить".

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В тоже время под публикацией артистки появилось много положительных комментариев: "Дай Бог Вам здоровья и вашем близким", "Наташа, любим вас!", "Вы молодец,люблю Ваше творчество!!", "Это очень круто".

Раньше сообщалось о том, что муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь. А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами. Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с вгнешним видом мужа Королевой.