Известная певица Наташа Королева часто радует поклонников новыми фото- и видео-публикациями в социальной сети. Артистка позирует то на берегу моря в шикарном вечернем платье, то публикует фото с концертов и разнообразных ивентов, то показывает во всей красе своего мужа, известного стриптизера Сергея Глушко (который выступает под псевдонимом Тарзан). В этот раз Королева показала видео с пенной вечеринки, на котором она танцует и веселится в компании других людей под веселую музыку.

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"В этот праздничный день я объявляю старт челленджа #символюности Присоединяйтесь к нашей компании,танцуйте как мы танцуйте вместе с нами , танцуйте от души! отмечайте меня в сториз ,в ленте на ваших видео и конечно ставьте хештеги", - подписала видео Наташа Королева.

Поклонники творчества артистки принялись комментировать данную публикацию:

"Позитивная оптимистичная и вечно молодая наша Наташа Королева", "Супер...Королева....позитивная зажигалка,с утра посмотришь-день удался. Лучша ее нет,настоящая!", "Наташа пока ты в детстве, ты всегда прекрасна и юнна", "Спасибо,милая,очень красивая наша Наташа, за замечательную песню,за воспоминание и любовь к зрителю. Песни юности незабывамы и замечательны", - писали поклонники артистки.

Напомним, муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь. А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами. Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с вгнешним видом мужа Королевой.