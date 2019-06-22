Уснул на крыше: в Киеве трагически погиб парень [ Редактировать ]
В субботу, 22 июня, в Киеве 25-летний парень упал с крыши детского сада. Об этом сообщает Информатор.
Известно, что молодой парень с девушкой находились на крыше двухэтажного детского сада. В определенный момент он уснул и упал с крыши. Парень получил травмы несовместимые с жизнью. Медикам оставалось лишь констатировать смерть.
Ранее сообщалось, что в Запорожье педофил выследил и изнасиловал ребенка.
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