Уснул на крыше: в Киеве трагически погиб парень

В субботу, 22 июня, в Киеве 25-летний парень упал с крыши детского сада. Об этом сообщает Информатор.

Известно, что молодой парень с девушкой находились на крыше двухэтажного детского сада. В определенный момент он уснул и упал с крыши. Парень получил травмы несовместимые с жизнью. Медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Ранее сообщалось, что в Запорожье педофил выследил и изнасиловал ребенка.