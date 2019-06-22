В Киеве, в субботу, с 18.00 и до окончания запланированного на завтра Марша равенства закроют центральные станции метро. Изменения коснутся станций "Театральная", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

Также пресс-служба Киевской горгосадминистрации предупреждает о возможном закрытии на вход и выход станций и пересадочных узлов для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 22 июня, в Украине ожидается жаркая погода, температура до +35. На западе возможны дожди с градом.