Майстерність українських будівельників долає кордони. В аеропорту Тель-Авіва зустрічають першу групу робітників з України, які офіційно працюватимуть у Ізраїлі.

Чим тамтешні умови відрізняються від східноєвропейських? - розповість Антон Готліб.

Цих українців в аеропорту зустрічає не гід і не родичі, а особисто посол України. Перша група будівельників прибула в Ізраїль у рамках двосторонньої угоди між Єрусалимом і Києвом.

"Ця угода була підписана ще в 2016 році. Зайняло якийсь час, фактично, щоб ми могли організувати роботу за цією угодою. Але надзвичайно важливо, що ці люди приїхали майже вперше в Ізраїль, по-перше, легально, вони знаходяться під захистом держави Україна і держави Ізраїль", - наголосив Геннадій Надоленко, посол України в Ізраїлі.

Споруджують по всій країні. Роботи багато, будівельників в Ізраїлі не вистачає. Українських працівників місцеві підрядники цінують, за високу кваліфікацію і законослухняність. Валентин - столяр-опалубник, вирішив спробувати себе на Святій землі.

"Было три тура, экзамены, медкомиссия и собеседование. Отбирают из 100 процентов - 75 процентов участников окончательно. В течение примерно 4 месяцев мы все это дело сделали, и теперь я здесь", - розповідає Валентин Бовкун, будівельник.

Побоювання, звичайно, були. За різними даними, від 5 до 7 млн. українців виїжджають працювати в країни східної Європи, значна частина - нелегально.

Досвід у жителів України сумний: багато посередників пропонують послуги з працевлаштування, і майже без будь-яких гарантій.

В Ізраїлі з цим ситуація подібна. Усі обіцянки, так чи інакше, - шахрайські. Наприклад, робочу візу там взагалі неможливо отримати. Тож угода між державами має стати доброю альтернативою посередниками.

"Они приезжают сюда и могут работать в строительном секторе ровно на тех же условиях, на которых работают израильтяне. У них та же минимальная зарплата, начисление отпускных, больничных, профессиональная и медицинская страховка. То есть, например, пенсионные начисления, - они их не теряют, а забирают с собой", - зазначила Маргарита Городницька, заступниця директора Центру міграції та інтеграції.

В аеропорту представники будівельних компаній підписують із робітниками договори. Для них вже готове житло, найближчим часом їх розподілять по об'єктах. Термін перебування за угодою обмежений - 2 роки.