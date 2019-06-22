В первые дни Европейских игр в Минске украинские спортсмены уже завоевали три золотых медали. Об этом сообщается на странице Национального олимпийского комитета в Facebook.

Первую золотую медаль завоевала дзюдоистка Дарья Билодид в весовой категории до 48 кг. Второе золото получил дзюдоист Георгий Зантарая, который выступал в весовой категории до 66 кг. Зантарая победил вице-чемпиона Европы итальянца Медвеса.

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Третью золотую медаль получила самбистка Анастасия Сапсай. Сапсай в весовой категории свыше 80 кг победила в финале грузинскую спортсменку Елене Кебадзе со счетом 4:0.

Кроме того, украинские самбистки Елена Сайко и Анастасия Новикова завоевали серебряные медали. Еще одну бронзовую награду получила самбистка Наталья Смаль, выступающая в весовой категории до 72 кг.

Стоит отметить, что вторые Европейские игры можно смотреть на телеканале "Интер".