На открытии Европейских игр гимнастка сорвалась с каната Фото: AFP

Во время открытия Европейских игр в Минске с каната сорвалась гимнастка. Момент падения попал на кадры видеотрансляции.

Что стало причиной падения - неизвестно. Вероятно, что девушку не удержал ее партнер, поскольку падала она вместе с канатом.

Гимнастку экстренно доставили на "скорой" в Республиканский центр травматологии и ортопедии. После осмотра врачей девушку отпустили домой для амбулаторного лечения.

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