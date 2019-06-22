На открытии Европейских игр гимнастка сорвалась с каната (видео) [ Редактировать ]
Во время открытия Европейских игр в Минске с каната сорвалась гимнастка. Момент падения попал на кадры видеотрансляции.
Что стало причиной падения - неизвестно. Вероятно, что девушку не удержал ее партнер, поскольку падала она вместе с канатом.
Гимнастку экстренно доставили на "скорой" в Республиканский центр травматологии и ортопедии. После осмотра врачей девушку отпустили домой для амбулаторного лечения.
Ранее сообщалось, что жена известного футболиста раскрыла секрет идеального отдыха.
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