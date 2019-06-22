Лидер сборной Украины по дзюдо в категории до 66 кг Георгий Зантарая завоевал золотую медаль Европейских игр 2019.

Украинец в 1/16 против иппоном победил дзюдоиста из Мальты, дальше также досрочно победил словенца Андраза Жереба, в 1/4 финала украинец на ваза-ари одолел бронзового призера чемпионата Европы-2018 белоруса Дмитрия Шершана, а дальше еще дважды победил иппоном – в полуфинале грузина Баграти Ниниашвили и в финале итальянца Маттео Медвеса.

Для Зантараи это третье золото чемпионата Европы (ранее он выигрывал в 2011 и 2017 годах) и первая медаль Европейских игр.

Чуть ранее в Минске на Европейских играх украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала для сборной Украины первое золото Европейских игр-2019.

В весовой категории до 48 кг Белодед начала свои выступления с 1/8 финала, где победила иппоном венгерку Эву Черновицки. Дальше украинца досрочно выиграла у француженки Мелани Клеман, отомстив за поражение в финале Гран-при Тбилиси в этом году.

В полуфинале также иппоном Белодед победила сербку Милику Николич, а в финале "скромно" 1:0 выиграла у чемпионки Европы 2018 россиянки Ирины Долговой.

Отметим, что у дзюдоистов соревнования в Минске являются не только Играми, но и чемпионатом Европы.

Стоит отметить, что вторые Европейские игры можно смотреть на телеканале "Интер".