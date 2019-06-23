В субботу, 22 июня, в Киеве произошел трагический инцидент. На центральном пляже по улице Никольско-Слободской утонул мужчина, передает "Информатор".

Отмечается, что о событии стало известно ближе к ночи. Тело извлекли из реки около 23:00.

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По предварительной информации, мужчина 25-35 лет отдыхал в компании друзей и распивал алкогольные напитки. Затем мужчина решил искупаться. Он зашел в воду и, когда прошло уже длительное количество времени, друзья поняли, что из воды он не выходил. Мужчину стали звать и искать в реке. Позже они вызвали спасателей.

Тело погибшего извлекли из реки водолазы. Он уже был мертв. На месте работали спасатели, медики, сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Фото: Информатор

Ранее сообщалось, что мужчина героически спас ребенка от смерти, а также под Ривне мальчик выстрелил себе в ногу.