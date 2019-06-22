Под Ривне ребенок выстрелил себе в ногу [ Редактировать ]
В Ривненской области 11-летний мальчик выстрелил себе в ногу из пневматической винтовки, передает "Униан".
Известно, что ребенок сам взял в руки оружие и нажал на курок. После выстрела пуля осталась в стопе. Родители обратились в местную больницу. В полицию о ранении никто не сообщал. По словам работников ювенальной р
Решается вопрос об изъятии оружия и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Ранее сообщалось, что под Житомиром утонул 10-летний ребенок.
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