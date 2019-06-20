Мужчина героически спас девочку от смерти [ Редактировать ]
В Киеве на озере Тельбин произошел ужасный инцидент. 7-летняя девочка, которая отдыхала с родителями у воды, начала тонуть. Известно, что незнакомый мужчина, который увидел ребенка, бросился его спасать. Герою удалось откачать девочку до приезда "скорой", передает dtp.kiev.ua.
Отмечается, что юзеры соцсетей, которые узнали за мужественной поступок мужчины, восхитились его смелостью и высказали благодарность.
"Сегодня на озере Тельбин, Березняки, чуть не утонула девочка (7лет). Купалась, родители стояли недалеко, смотрели. Нырнула и не вынырнула. В этот момент мужики с пляжа бросились спасать, вытащили, откачивали. Девочка была вся синяя, не дышала. Скорая приехала очень быстро, до приезда скорой очевидцы откачали девочку" - сообщил очевидец происшествия.
Ранее сообщалось, что крестик спас мужчину от жуткой смерти.
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