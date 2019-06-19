В среду, 19 июня, в городе Вольнянск Запорожской области мужчина, который возвращался с рыбалки обнаружил ужасающую находку. Прямо у посадки он нашел повешенного человека, передают местные СМИ.

По предварительной информации, покойный мужчина на вид около 45 лет. На теле не обнаружены следы насилия.

Известно, что как только рыбак увидел труп, он вызвал на место происшествия правоохранителей и дал показания. По его словам, первое, что он увидел - это недопитую баклажку пива и сигареты у дороги. Поблизости он нашел и владельца этих вещей, который весел у дерева.

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