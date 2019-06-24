В Украине запретили все серии антигистаминного препарата Acatar acti-tabs, передает "Униан".

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Препарат применяют для облегчения симптомов ринита, таких как: отек слизистой оболочки носа и придаточных пазух носа, вытекание секрета из носа, заложенность носа и чихание, происходящих при простуде и гриппе.

Запрет на все серии препарата установили из-за незарегистрированной серии U 1706302 на территории Украины на основании получения информации от Госслужбы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что Супрун перечислила симптомы опасного заболевания.