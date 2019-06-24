По всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в Украине.

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с ( уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, в ближайшее время погода в Украине ухудшится, ожидаются грозы, град и шквалы ветра. А также читайте о том, как защититься от комаров.