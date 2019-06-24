В Украине объявлен желтый уровень опасности [ Редактировать ]
По всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в Украине.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с ( уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении ГСЧС.
Напомним, в ближайшее время погода в Украине ухудшится, ожидаются грозы, град и шквалы ветра. А также читайте о том, как защититься от комаров.
по теме
Под Киевом произошло жуткое ДТП: проезд практически невозможен (фото)
На въезде в Киев случилась масштабная авария: движение транспорта почти заблокировано
"Хотелось проломить макушку": в Киеве ребенка спасли от безответственных родителей
В Киеве неравнодушные прохожие спасли ребенка
Под Херсоном в страшном ДТП погибли дети
В Херсонской области в страшном ДТП погибли три человека, двое из них - дети
Катастрофа в Шереметьево: названа официальная причина крушения
МАК отчитался о катастрофе в Шереметьево
Аренда жилья в Киеве: полицейские раскрыли аферисток
В Киеве сотрудники полиции задержали двух женщин-мошенниц