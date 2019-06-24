Юрий Бойко представил кандидатов-мажоритарщиков от Киевщины [ Редактировать ]
24 июня Юрий Бойко вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и командой "Оппозиционной платформы - За жизнь" Киевщины на Букринском плацдарме представил кандидатов в народные депутаты, идущих по мажоритарным округам области.
Место было выбрано не случайно. Для О"Оппозиционной платформы - За жизнь" сохранение исторической памяти и забота о ветеранах – это не просто слова, это приоритетные задачи политической силы, которая идет побеждать на парламентских выборах."Мы представляем своих кандидатов на святом для жителей Украины месте, в дни, когда украинцы отмечают День памяти 22 июня - начало Великой Отечественной войны. Мы не случайно делаем это на Букринском плацдарме - святом для нас месте, где погибли сотни тысяч людей, которые освобождали Киев", – сказал Юрий Бойко.
Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" подчеркнул, что команда оппозиционеров Киевщины – это сплав молодости и опыта, энергии и профессионализма.
"В нашей команде есть и подполковник Александр Шевченко, и руководитель бюджетной комиссии облсовета Валерий Ксензенко. Есть люди, которые работали от нашей политической силы в местных органах власти Киевской области. И мы уверены, что они достойно будут представлять регион в будущем парламенте. Я хочу призвать всех граждан, чтобы они голосовали сердцем за этих людей, которые своими действиями показали, на что способны, и делали добро людям и Киевской области", – подчеркнул Юрий Бойко.
Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь"поблагодарил ветеранов за поддержку и доверие к политической силе, которую он представляет.
"Спасибо, что вы с нами. Рядом с вами мы острее чувствуем ответственность за судьбу страны, ваша жизнь является примером для нас", - сказал Юрий Бойко.
В одномандатных избирательных округах Киевской области кандидатами в народные депутаты Украины выдвинуты:
Округ №90 Владимир Санин
Округ №91 Олег Нестеренко
Округ №92 Николай Фурдычка
Округ №93 Александр Шевченко
Округ №94 Сергей Мазепа
Округ №95 Татьяна Подашевская
Округ №96 Руслан Пирский
Округ №97 Дмитрий Золотых
Округ №98 Валерий Ксензенко
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