Украине нужна сбалансированная Верховная Рада, а не парламент с монобольшинством, где никому неизвестная партия "Слуга народа" продолжит воплощать в жизнь политику предыдущей власти.

Такое заявление сделал народный депутат Украины и сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

"Когда власти нечего дать народу - она начинает рассказывать о патриотизме и всякой ереси. По-моему, нормальный патриотизм должен органично вписываться в идеологию развивающейся страны, а не становиться альтернативой нищете. Президент Владимир Зеленский уже подхватил некоторые вещи, которые предыдущий глава государства Петр Порошенко предложил народу в последние дни своего правления. Порошенко свою избирательную кампанию построил на лозунге "Армия. Мова. Віра". С верой вообще в последние дни стало сложно - уже и не разобраться, кто к какой епархии относится. И Зеленский, наверное, только тут не успел наследить", - отметил политик.

Вадим Рабинович напомнил об обещаниях, которые Зеленский дал в первые дни после своего избрания: бороться с коррупцией и в первую очередь пересмотреть "языковой закон".

""Мова". В государстве, где половина населения говорит на русском, людям пытаются запретить разговаривать, учить своих детей на родном для них языке. И это патриотический акт? Нет! Это бред, и об этом я говорил давно! Зеленский свою избирательную кампанию выстраивал на нормальном отношении к русскому языку. Но, став президентом, вдруг об этом забыл… "Армия". Еще полгода назад говорилось, что при Порошенко в армии расцвела коррупция невиданных масштабов. Зеленский говорил: "Весна придет - сажать будем". Но не то, что никто никого не сажает - никто никаких громких уголовных дел не заводит!" - возмутился политик.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" призвал украинцев ответственно отнестись к избранию Верховной Рады Украины девятого созыва, "дабы не повторить прошлые ошибки".

"Давайте смотреть трезво на сложившуюся ситуацию. К власти пришла веселая и красивая команда, которая не понимает, что творит. Давайте сбалансируем власть нормальным парламентом! К своему выбору надо относиться ответственно и без хохотаний, потому что уже зимой с Россией нужно будет договариваться, как минимум, о газе. Я понимаю, что нынешняя власть разговаривать с соседями не хочет, мир устанавливать не хочет, моряков и пленных возвращать - тоже не хочет. Неизвестный президент-комик с неизвестной командой хотят распродать землю - вот, что мы имеем сегодня! Давайте же прекратим это и выберем сбалансированную Раду, которая не будет обещать быстрое вступление нищей страны в НАТО и ЕС, что в принципе невозможно, а займется установлением мира, ростом благосостояния граждан и улучшением отношений с соседями", - резюмировал Вадим Рабинович.