В Украине исчезнет ряд министерств [ Редактировать ]
Администрация президента намерена сократить ряд министерств. Об этом заявил Алексей Гончарук, заместитель главы АП, передает "РБК-Украина".
В ближайшее время будет подготовлен проект коалиционного соглашения по этому вопросу.
"Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей", - заявил он.
Говоря также об итогах реформы государственного управления, он указал на нерешенность вопроса целесообразности существования Национальной академии государственного управления.
Смотрите также видео, где Зеленский показал свой кабинет. Также у Зеленского рассказали о реформе АП.
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