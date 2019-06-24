Администрация президента намерена сократить ряд министерств. Об этом заявил Алексей Гончарук, заместитель главы АП, передает "РБК-Украина".

В ближайшее время будет подготовлен проект коалиционного соглашения по этому вопросу.

"Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей", - заявил он.

Говоря также об итогах реформы государственного управления, он указал на нерешенность вопроса целесообразности существования Национальной академии государственного управления.

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