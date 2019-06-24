В Киеве на Гидропарке утонул военный [ Редактировать ]
В Киеве на Гидропарке утонул военный Фото: Pixabay
В Киеве возле станции метро "Гидропарк" на станции "Венеция" утонул мужчина. Об этом сообщает "Информатор".
Личность погибшего установлено, при нем было удостоверение участника боевых действий. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Все подробности и причины инцидента выяснят правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный мужчина утонул в реке. Также недавно в Киеве 7-летний ребенок выпал с балкона.
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