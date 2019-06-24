В Киеве на Гидропарке утонул военный Фото: Pixabay

В Киеве возле станции метро "Гидропарк" на станции "Венеция" утонул мужчина. Об этом сообщает "Информатор".

Личность погибшего установлено, при нем было удостоверение участника боевых действий. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Все подробности и причины инцидента выяснят правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный мужчина утонул в реке. Также недавно в Киеве 7-летний ребенок выпал с балкона.