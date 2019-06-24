Популярный российский певец Филипп Киркоров разделся в новом эпатажном клипе на песню "Стеснение пропало".

Спецотряд отправляется на сто лет назад, чтобы найти короля для самой грандиозной вечеринки. Гости предлагают Киркорову записать клип с помощью программы "Маруся". Помощница спросила, какое видео желает певец - как обычно или хайпануть. "Как обычно - хайпануть", - сказал Киркоров.

В клипе знаменитый певец принял роды, а также побывал на нудистском пляже.

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