В воскресенье, 23 июня, популярная украинская певица Алина Гросу отгуляла свадьбу в Италии. В сети уже появились первые фото с торжества.

Так, на празднование в Верону приехали популярные украинские звезды, такие как Павел Зибров, Виталий Козловский, крестная мать Алины Гросу - Ирина Билык и ее бывший муж Дмитрий Коляденко.

"Совет да любовь", - пожелала своей крестнице популярная артистка Ирина Билык в Instagram.

Однако многие пользователи акцентировали внимание не на Алине, а на Коляденко, раскритиковав образ звезды: "Что у Коляденко на голове? монашка в бегах!".

Ранее сообщалось, что звезда популярного шоу впервые рассказала о беременности.