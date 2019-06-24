"Монашка в бегах": появились первые фото со свадьбы Гросу [ Редактировать ]
В воскресенье, 23 июня, популярная украинская певица Алина Гросу отгуляла свадьбу в Италии. В сети уже появились первые фото с торжества.
Так, на празднование в Верону приехали популярные украинские звезды, такие как Павел Зибров, Виталий Козловский, крестная мать Алины Гросу - Ирина Билык и ее бывший муж Дмитрий Коляденко.
"Совет да любовь", - пожелала своей крестнице популярная артистка Ирина Билык в Instagram.
Однако многие пользователи акцентировали внимание не на Алине, а на Коляденко, раскритиковав образ звезды: "Что у Коляденко на голове? монашка в бегах!".
Ранее сообщалось, что звезда популярного шоу впервые рассказала о беременности.
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