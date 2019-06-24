Жена Прилучного рассказала о финансовых проблемах в семье [ Редактировать ]
Популярная актриса Агата Муцениеце, жена Павла Прилучного, призналась, что у них с мужем не всегда было хорошее финансовое положение, пишет Cosmopolitan.
Шесть лет назад звездная пара стала родителями. После появления на свет сына Тимофея влюбленные не могли даже купить коляску малышу.
"Мы только переехали в квартиру - Паша делал там ремонт, я недавно родила, а роды были платными. Я, понятное дело, не снималась, а у Паши только через неделю начинался новый проект. Короче, денег не было даже на коляску ребенку. Но кто-то нам презентовал подарочную карту в магазин и мы купили коляску", призналась Агата.
Ранее сообщалось, что Анна Седокова порадовала фанатов снимком с сыном.
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