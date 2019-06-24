Популярная актриса Агата Муцениеце, жена Павла Прилучного, призналась, что у них с мужем не всегда было хорошее финансовое положение, пишет Cosmopolitan.

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Шесть лет назад звездная пара стала родителями. После появления на свет сына Тимофея влюбленные не могли даже купить коляску малышу.

"Мы только переехали в квартиру - Паша делал там ремонт, я недавно родила, а роды были платными. Я, понятное дело, не снималась, а у Паши только через неделю начинался новый проект. Короче, денег не было даже на коляску ребенку. Но кто-то нам презентовал подарочную карту в магазин и мы купили коляску", призналась Агата.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова порадовала фанатов снимком с сыном.