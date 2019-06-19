Самолет с Киркоровым попал в ЧП под Москвой [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Самолет российского певца Филиппа Киркорова, который летел из Болгарии, неудачно приземлился в подмосковном аэропорту "Домодедово". Отметим, что на борту были дети.
Как пишет российский ресурс "360", для Киркорова его поездка едва не закончилась печально. Летящий из Варны в подмосковный аэропорт "Домодедово" самолет сначала коснулся земли, а после пошел на второй круг.
По словам артиста, сначала было очень резкое снижение с касанием взлетной полосы, а после самолет снова взмыл вверх.
"Очень резко снизились, коснулись земли и тут же взлетели наверх. Вот и все. Все остальное было в руках пилотов и сил небесных, которые нас вернули на землю в нормальное положение", - рассказал Киркоров.
Он отметил, что пилоты - настоящие профессионалы своего дела - спасли жизнь людей.
Ранее Филипп Киркоров оконфузился при встрече с Аллой Пугачевой. Также сообщалось о том, что Собчак шокирована роскошью Киркорова.
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