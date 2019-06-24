Президент Владимир Зеленский все больше напоминает Петра Порошенко, не делая шагов к восстановлению мира и возвращению военнопленных, но декларируя цель вступить в НАТО. Такое заявление в эфире программы "Разговоры За життя с Вадимом Рабиновичем" на телеканале "112 Украина" сделал народный депутат, Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович.

"Зеленский - это Порошенко в чистом виде: пленные по-прежнему в плену, мира - не будет, мы идем в НАТО! И ему никто не объяснил: чтобы перейти на стандарты НАТО, нужно потратить 20 млрд. Где они их возьмут? Опять взаймы - и потом эти долги повесят на наших детей и внуков? Нам мало МВФ, будем еще и на Сороса теперь работать! Половина "птенцов" Сороса сегодня уже в новой власти Зеленского. Мы под радостные крики, что "повалили" Порошенко, сегодня теряем страну. Конечно, хорошо, что мы его "повалили", но дальше-то что?" - возмутился парламентарий.

Он также отметил, что вместо решения жизненно важных для страны вопросов, поднимаются вопросы продажи украинской земли и проведения гей-парадов.

"Теперь у нас новая повестка дня: продажа земли и гей-парады. То была "армия, мова, вера", а теперь вот это... Замечательно! Вместо этого нам сегодня нужно сшивать страну, чтобы вместе как-то жить, нам нужно садиться за стол и разговаривать", - отметил народный депутат.

Сооснователь "Оппозиционной платформы - За жизнь" также добавил, что вместо этого власть заводит уголовные дела на членов его партии за попытку договориться с Россией о снижении тарифов.

"Что в моем понимании должен был сделать Зеленский? Ему нужно было за стол переговоров сажать не олигархов, а все политические силы. Вместо этого они заводят уголовное дело за то, что Виктор Медведчук и Юрий Бойко поехали на переговоры о снижении тарифов. За то, что эти люди хотят помочь всем украинцам жить лучше", - подытожил Вадим Рабинович.