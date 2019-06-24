В понедельник, 24 июня, в Киев приехала американская межведомственная делегация, в которую входят представители Министерства торговли, Министерства энергетики и Агентства торговли и развития США. Об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.

Цель визита - "продвижение партнерских отношений между Украиной и США".

Межведомственная делегация в Киеве встретится с представителями властей и американскими предпринимателями для продвижения партнерских отношений между Украиной и США.

"Приветствуем в Киеве межведомственную делегацию в составе Яна Стеффи, представителя по вопросам глобальных рынков Международной торговой администрации Министерства торговли США, Джозефа Уддо, представителя Министерства энергетики США, и Тодда Абрахано, представителя Агентства торговли и развития США", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский ездил в США. Смотрите подробности визита президента.