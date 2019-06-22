Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов в США обсудил предстоящий визит Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который должен состояться вскоре по приглашению президента США Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

Баканов сообщил американской стороне о стратегических посланиях главы украинского государства. В частности, на встрече с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом подтверждена неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции государства.

На встрече со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Хилл Баканов обсуждал практические шаги стратегического партнерства между двумя государствами.

"Украина рассчитывает на непрерывный и более интенсивный диалог с представителями Белого дома и Государственного департамента США", - сказал Баканов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Комиссии по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательного органа при президенте Украины.