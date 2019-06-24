В Киеве посреди улицы пьяный мужчина начал стрелять из пистолета и случайно ранил прохожего, который стоял возле пешеходного перехода. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Стрелка задержали.

56-летний киевлянин рассказал, что ехал на велосипеде и остановился на светофоре, как в него выстрелил неизвестный.

Пострадавшего госпитализировали с диагнозом "огнестрельное ранение предплечья".

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний уроженец Киевской области.

"Мужчина с явными признаками алкогольного опьянения вел себя агрессивно. При поверхностном осмотре у него обнаружили предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль, он направлен на экспертизу", - говорится в сообщении.

Стрелка задержали, открыто уголовное производство по статье "хулиганство".

Напомним, ранее сообщалось, что подросток изрезал молодую маму с коляской, а также что под Житомиром утонул 10-летний ребенок. Также на днях игрушка едва не убила младенца.