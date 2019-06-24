В Киеве мужчина стрелял по прохожим [ Редактировать ]
В Киеве посреди улицы пьяный мужчина начал стрелять из пистолета и случайно ранил прохожего, который стоял возле пешеходного перехода. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Стрелка задержали.
56-летний киевлянин рассказал, что ехал на велосипеде и остановился на светофоре, как в него выстрелил неизвестный.
Пострадавшего госпитализировали с диагнозом "огнестрельное ранение предплечья".
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний уроженец Киевской области.
"Мужчина с явными признаками алкогольного опьянения вел себя агрессивно. При поверхностном осмотре у него обнаружили предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль, он направлен на экспертизу", - говорится в сообщении.
Стрелка задержали, открыто уголовное производство по статье "хулиганство".
Напомним, ранее сообщалось, что подросток изрезал молодую маму с коляской, а также что под Житомиром утонул 10-летний ребенок. Также на днях игрушка едва не убила младенца.
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