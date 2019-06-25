Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отреагировали на принятие резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая возвращает права российской делегации, сообщает ТАСС.

"Что касается возвращения нашей делегации в ПАСЕ, принятия соответствующей резолюции и направления наших парламентариев - это весьма позитивное явление, можно относиться только позитивно", - сказал он.

Вместе с этим Песков добавил, что данное решение депутатов ПАСЕ является победой здравого смысла.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров также дал пресс-конференцию, в ходе которой прокомментировал принятие резолюции ПАСЕ, которая возвращает права российской делегации.

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"Мы считаем это весьма и весьма позитивным шагом. Важно, что делегации, проголосовавшие за эту резолюцию, а они составили большинство, четко заявили, что права, которые возвращаются Российской Федерации, не могут быть оспорены", - сказал он.

Лавров также заявил, что попытки подорвать процесс возвращения России продолжаются и "будут продолжаться сегодня и завтра". Он также отметил, что сессия ПАСЕ продолжается и впереди - избрание генерального секретаря, по результатам которого можно будет судить о "прекращении кризиса".

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