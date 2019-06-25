Во вторник, 24 июня, президент Украины Владимир Зеленский высказал разочарование решением ПАСЕ об утверждении без ограничений полномочия делегации России. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с Федеральным канцлером Германии.

Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - написал Зеленский.

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Он также выразил слова благодарности украинской парламентской делегации.

Я благодарен украинской парламентской делегации и дружественным национальным делегациям, которые мужественно боролись до конца. Главным аргументом в пользу возвращения стали необходимость защиты прав человека и гражданина, как высших демократических ценностей.Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных.

Также президент заявил, что хочет посмотреть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблею будут отстаивать и требовать другого возвращения - возвращения пленных украинских моряков.

"Напоминаю, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву. С нетерпением ждем, как задекларированные положения относительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против. Арьев отреагировал на событие.