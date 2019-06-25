Украина официально остановила работу в ПАСЕ [ Редактировать ]
Во вторник, 25 июня, украинская делегация в ПАСЕ официально остановила работу в Ассамблее в знак протеста против возвращения делегации России. Об этом заявил глава делегации Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
Украинская делегация решила прекратить участие в работе ПАСЕ, кроме вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации.
Делегация обращается к Верховной Раде с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в ПАСЕ в дальнейшем.
Также делегация обращается к президенту и МИД - немедленно выработать четкую позицию относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы.
Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против. Арьев отреагировал на событие.
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