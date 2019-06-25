Протесты в Грузии: избран новый глава парламента [ Редактировать ]
Во вторник, 25 июня, парламент Грузии утвердил кандидатуру Арчила Талаквадзе от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в качестве председателя.
За Арчила Талаквадзе проголосовали 94 из 150 депутатов парламента. Как отмечается, Талаквадзе стал депутатом парламента по итогам выборов 2016 года. До этого он два года он занимал пост заместителя министра внутренних дел Грузии.
Напомним, в Тбилиси возобновились протесты у здания парламента. В Тбилиси (Грузия) проходили масштабные протесты. Спецназ уже очистил территорию перед зданием парламента от протестующих и продолжает продвигаться вперед в направлении гостиницы, где находятся более 100 демонстрантов.
А также митингующие требуют освобождения до вечера 22 июня всех людей, задержанных накануне в ходе протестов в Тбилиси.
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