В Грузии люди снова вышли на протесты под парламент \ фото: Униан

В Тбилиси возобновились протесты у здания парламента. Об этом сообщает грузинская редакция "Радио свобода" в.

Сейчас под зданием грузинского парламента в Тбилиси собрались тысячи протестующих вместе с представителями оппозиционных партий.

Демонстранты требуют отставки главы Министерства внутренних дел Грузии Георгия Гахария и главы Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури, а также проведения в стране досрочных парламентских выборов.

Кроме того, сотрудники аппарата грузинского парламента покинули здание после настаивания правоохранителей. Также полиция попросила журналистов покинуть здание. Правоохранители мобилизовали спецтехнику во внутреннем дворе парламента.

Напомним, 20 июня протестующие ворвались в парламент Грузии. Массовые протесты начались после того, как в кресле спикера председателя парламента Грузии оказался российский депутат. В ходе разгона митинга пострадали не менее 52 человека.