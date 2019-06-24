В столице Грузии Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента началась пятая акция протеста, сообщает Sputnik-Georgia.

В ходе акции было объявлено, что хотя изменение избирательной системы является положительным шагом, протестующие не намерены расходиться пока в отставку не будет отправлен министр внутренних дел Георгий Гахария.

Среди выступающих была бывшая первая леди Мака Чичуа, жена бывшего президента страны Георгия Маргвелашвили.

Как отметила Чичуа, она сама приняла решение прийти на акцию и что ее супруг вряд ли там появится.

"Очень сложно было смотреть на молодых людей, на их окровавленные лица… То, что я увидела, совершенно для меня непонятно. Как можно стрелять в молодых, чистых людей, которые хотят зафиксировать свой протест и свое видение", - заявила она.

Как сообщалось, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня устраивают массовые выступления у здания парламента в Тбилиси. Митингующие также требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии и освобождения задержанных на демонстрациях у здания законодательного органа.

Напомним, 20 июня протестующие ворвались в парламент Грузии. Массовые протесты начались после того, как в кресле спикера председателя парламента Грузии оказался российский депутат. В ходе разгона митинга пострадали не менее 52 человека.