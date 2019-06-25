"Следующие на очереди": Ирина Билык показала сына с невесткой [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Ирина Билык, которая недавно вернулась со свадьбы Алины Гросу из Вероны, ошарашила поклонников снимком старшего сына с невесткой.
В Instagram звезда поделилась снимком старшего сына Глеба с его возлюбленной Алисой. Влюбленные позируют в ярких нарядах и обнимаются на камеру. Однако фанатов заинтриговала подпись, которую Билык оставила под опубликованным кадром. "Следующие на очереди", - написала Ирина Билык.
Поклонники сразу же начали поздравлять пару: "Красивая и гармоничная пара!", "Какие невероятные!", "Поздравляем, Ирочка!".
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