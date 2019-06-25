В понедельник, 24 мая, Филипп Киркоров выпустил клип на новую песню "Стеснение пропало". Поклонники были шокированы новым видео звезды. Так, певец успел принять роды и даже раздеться.

"Поседел от ваших комментариев. Кто-то еще не посмотрел #стеснениепропало?" - спросил Киркоров под фото.

Клип на песню "Стеснение пропало" собрал разнообразные отзывы поклонников эстрадной звезды. Одни похвалили Киркорова за смелость и чувство юмора, а другие обвинили в пошлости.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров разделся перед камерой, а также что жена Прилучного рассказала о финансовых проблемах в семье.