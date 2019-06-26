В ПАСЕ сделали новое заявление о России [ Редактировать ]
В среду, 26 июня, Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу принял решение рекомендовать подтверждение полномочий российской делегации, которые были оспорены во вторник, 25 июня.
В связи с тем, что по инициативе Украины и Грузии полномочия новой делегации России опротестованы, принято решение подготовить доклад по ее полномочиям в 24-часовой срок комитетом по правилам и регламенту и комитетом по мониторингу.
В проекте текста резолюции к докладу по полномочиям, подготовленным британским парламентарием Роджером Гейлом, в частности, говорится, что "...Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации".
"В свою очередь, Ассамблея призывает Российю выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015)", - говорится в тексте.
Кроме того, текст содержит призыв к российским властям освободить 24 украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, а также немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы.
Ранее сообщалось, что ПАСЕ одобрила резолюцию по возвращению России в организацию, а также Украина официально остановила работу в ПАСЕ.
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