В среду, 26 июня, Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу принял решение рекомендовать подтверждение полномочий российской делегации, которые были оспорены во вторник, 25 июня.

В связи с тем, что по инициативе Украины и Грузии полномочия новой делегации России опротестованы, принято решение подготовить доклад по ее полномочиям в 24-часовой срок комитетом по правилам и регламенту и комитетом по мониторингу.

В проекте текста резолюции к докладу по полномочиям, подготовленным британским парламентарием Роджером Гейлом, в частности, говорится, что "...Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации".

"В свою очередь, Ассамблея призывает Российю выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015)", - говорится в тексте.

Кроме того, текст содержит призыв к российским властям освободить 24 украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, а также немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ одобрила резолюцию по возвращению России в организацию, а также Украина официально остановила работу в ПАСЕ.