ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств.

Как сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, документ поддержали 118 стран.

Против высказались 62 делегата, еще десять воздержались.

Против выступили Украина, Грузия, Польша, Британия и страны Балтии.

Ранее сообщалось, что на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.