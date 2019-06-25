ПАСЕ одобрила резолюцию по возвращению России в организацию [ Редактировать ]
ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств.
Как сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, документ поддержали 118 стран.
Против высказались 62 делегата, еще десять воздержались.
Против выступили Украина, Грузия, Польша, Британия и страны Балтии.
Ранее сообщалось, что на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.
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