Во вторник, 25 июня, на 82-году жизни скончался легендарный актер Валерий Харченко. На счету актера более 15 фильмов, среди которых "Между небом и землей", "Бабушки надвое сказали", "Праздник непослушания". Предлагаем вспомнить самые лучшие фильмы и сериалы с участием легендарного актера.

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Между небом и землей, 1975

Советский музыкальный художественный фильм. Валерий Харченко выступил режиссером в картине. Парню Симиону Куку, замечательному певцу и любителю девушек пришло время идти служить в армию. Симион заводит крепкую дружбу с однополчанами, также любящими и умеющими петь.

Короткое дыхание любви, 1992

Советский офицер-афганец, попав в плен к душманам, решил не возвращаться на родину. Осел в Финляндии, встретил Риту, туристку из Питера, и потерял покой. Все против него: возлюбленная старше его, имеет больного сына, ее любит лечащий сына врач, а сам он, ко всему прочему, сын этого врача. Режиссер фильма - Валерий Харченко.

Черная комната, 2000

В каждой новелле - замкнутое пространство и 2-3 героя, между которыми драма, заканчивающаяся взрывом (в прямом или переносном смысле). Время непрерывное: только сегодня и сейчас. Большинство режиссеров сняло по несколько новелл.

Напомним, ранее сообщалось, что во вторник, 25 июня, на 82-году жизни умерла актриса театра и кино Алла Покровская.

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