Во вторник, 25 июня, на 82-году жизни умерла актриса театра и кино Алла Покровская. Об этом пишет "Сегодня".

Алла Покровская родилась в 1937 году в Москве. Она окончила филологический факультет Московского пединститута, а также - Школу-студию МХАТ.

После окончания учебы в 1959 году Покровская была принята в труппу театра "Современник", в котором прослужила 45 лет. В 1979 году актриса стала профессором Школы-студии МХАТ. В 2004 году перешла в труппу МХТ имени Чехова.

Алла Покровская была замужем за народным артистом СССР, худруком «Современника» и МХТ Олегом Ефремовым. Ее сын и внук - актеры Михаил и Никита Ефремовы.

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