Умерла известная актриса [ Редактировать ]
Во вторник, 25 июня, на 82-году жизни умерла актриса театра и кино Алла Покровская. Об этом пишет "Сегодня".
Алла Покровская родилась в 1937 году в Москве. Она окончила филологический факультет Московского пединститута, а также - Школу-студию МХАТ.
После окончания учебы в 1959 году Покровская была принята в труппу театра "Современник", в котором прослужила 45 лет. В 1979 году актриса стала профессором Школы-студии МХАТ. В 2004 году перешла в труппу МХТ имени Чехова.
Алла Покровская была замужем за народным артистом СССР, худруком «Современника» и МХТ Олегом Ефремовым. Ее сын и внук - актеры Михаил и Никита Ефремовы.
Ранее сообщалось, что скончался известный актер Андрей Харитонов.
по теме
Умер актер из сериала "Санта Барбара"
На 83-году жизни скончался легендарный актер Джим МакМуллан
Звезде "Кадетства" перед смертью угрожали - адвокат
Совсем недавно ушла из жизни Ирина Цывина
Трагедия под Киевом: в карьере утонули отец с 4-летней дочкой
В Киевской области в Белоцерковском районе произошел жуткий инцидент
"Поседел от комментариев": Киркоров шокировал новым фото
В понедельник, 24 мая, поклонники популярного артиста Филиппа Киркорова были шокированы новым клипом звезды
В США парень расстрелял посетителей бара
В США один из посетителей бара открыл огонь по людям