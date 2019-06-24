Легендарный актер Андрей Харитонов умер в возрасте 59 лет. Советский актер театра и кино перенесет шесть операций, однако справиться с болезнью ему так и не удалось. Предлагаем вспомнить самые лучшие и запоминающиеся роли актера.

"Вольный ветер", 1983 год

Советский двухсерийный цветной музыкальный художественный телефильм, поставленный на Киностудии "Ленфильм" в 1983 году режиссером Яном Фридом. Андрей Харитонов сыграл одну из главных ролей Янко.

"Человек-невидимка", 1984 год

Советский кинофильм по мотивам одноименного романа Герберта Уэллса. Гриффин, талантливый молодой исследователь, находит способ делать невидимым тело человека. Роль Гриффина сыграл Харитонов.

"Шаг", 1988 год

1959 год, в Японии эпидемия полиомиелита, от которого умирают или становятся инвалидами тысячи детей. Вакцина Солка, применяемая в Японии, эффективна лишь в 60% случаев,женщина по имени Кейко, потеряв старшего сына, хочет защитить от болезни младшего и решает поехать в СССР, чтобы приобрести и привезти в Японию новую советскую вакцину. Андрей Харитонов сыграл роль Игоря.

"Загадка Эндхауза", 1989 год

Советский детективный художественный фильм 1989 года, снятый режиссером Вадимом Дербеневым. Андрей Харитонов сыграл Джорджа Челенджера.

"Молодой волкодав", 2007 год

Российский телесериал в жанре фэнтези режиссера Олега Фомина. Сериал создан по мотивам произведений Марии Семеновой о Волкодаве, первые четыре серии представляют собой вольную экранизацию книги "Волкодав. Истовик-Камень". Андрей Харитонов сыграл Должника.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Харитонов умер. Об этом сообщил популярный режиссер Виталий Манский, сделавший соответствующую публикацию на своей странице в популярной социальной сети. Смерть актера подтвердила и его супруга.