Во вторник, 25 июня, на 82-м году жизни скончался легендарный актер и кинорежиссер Валерий Харченко. Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что накануне актеру стало плохо. Жена вызвала Валерию "скорую", однако спасти его не удалось. Харченко на протяжении длительного времени боролся с серьезным заболеванием. Что стало причиной смерти - неизвестно.

Напомним, ранее ушла из жизни легендарная актриса театра и кино Алла Покровская. Также недавно скончался известный актер Андрей Харитонов.