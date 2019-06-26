Умер актер Валерий Харченко [ Редактировать ]
Во вторник, 25 июня, на 82-м году жизни скончался легендарный актер и кинорежиссер Валерий Харченко. Об этом сообщают российские СМИ.
Известно, что накануне актеру стало плохо. Жена вызвала Валерию "скорую", однако спасти его не удалось. Харченко на протяжении длительного времени боролся с серьезным заболеванием. Что стало причиной смерти - неизвестно.
Напомним, ранее ушла из жизни легендарная актриса театра и кино Алла Покровская. Также недавно скончался известный актер Андрей Харитонов.
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