"Оппозиционная платформа - За жизнь" разработала программу снижения цены на газ - Дубовой [ Редактировать ]
Руководитель Луганской облорганизации политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Ростислав Дубовой в программе "По сути" на телеканале "112 Украина" рассказал о том, как снизить цены на газ для украинцев. По его словам, необходим возврат к прямым поставкам газа из России.
"У нас сегодня есть четкая программа, как снизить цены на газ для украинцев. Даже в таких тарифах, как горячая вода и отопление, 80% себестоимости газа. Что предлагаем? Возвращаемся к прямым поставкам российского газа в Украину, уже "Газпром" подтвердил, что на 25% снижаем", - сказал он.
"Дальше мы говорим, что нужно убрать из тарифообразования НДС, рентную плату. И при всей этой совокупности факторов максимальная цена на газ для граждан Украины должна быть 4 грн в закупке и ни в коем случае не выше", - добавил Дубовой.
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