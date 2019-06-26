Руководитель Луганской облорганизации политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Ростислав Дубовой в программе "По сути" на телеканале "112 Украина" рассказал о том, как снизить цены на газ для украинцев. По его словам, необходим возврат к прямым поставкам газа из России.

"У нас сегодня есть четкая программа, как снизить цены на газ для украинцев. Даже в таких тарифах, как горячая вода и отопление, 80% себестоимости газа. Что предлагаем? Возвращаемся к прямым поставкам российского газа в Украину, уже "Газпром" подтвердил, что на 25% снижаем", - сказал он.

"Дальше мы говорим, что нужно убрать из тарифообразования НДС, рентную плату. И при всей этой совокупности факторов максимальная цена на газ для граждан Украины должна быть 4 грн в закупке и ни в коем случае не выше", - добавил Дубовой.