Уже в пятницу, 28 июня, на День Конституции синоптики обещают резкое похолодание. Все три дня будут дождливыми, к тому же и похолодает на всей территории Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается, что 27-28 июня на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди и грозы. В субботу, 29 июня, такая же погода продолжит доминировать в центре и на востоке страны.

В течение воскресенья, 30 июня, ожидается, что дожди немного утихнут.

Ранее сообщалось, что в Украине объявлено штормовое предупреждение.