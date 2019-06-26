День Конституции 2019: погода готовит украинцам сюрприз [ Редактировать ]
Уже в пятницу, 28 июня, на День Конституции синоптики обещают резкое похолодание. Все три дня будут дождливыми, к тому же и похолодает на всей территории Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ожидается, что 27-28 июня на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди и грозы. В субботу, 29 июня, такая же погода продолжит доминировать в центре и на востоке страны.
В течение воскресенья, 30 июня, ожидается, что дожди немного утихнут.
Ранее сообщалось, что в Украине объявлено штормовое предупреждение.
по теме
В Украине объявили штормовое предупреждение
В ближайшее время погода в Украине ухудшится, ожидаются грозы, град и шквалы ветра
Самый высокий уровень: украинцев предупредили об опасности
В Украине в ближайшие несколько дней будет высокий уровень пожарной опасности
В Запорожье на ходу взорвалась фура (фото)
Во вторник, 25 июня, в Запорожье во время движения загорелся грузовик, который перевозил почтовые посылки
26 июня: какой сегодня праздник
26 июня - 177-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 188 дней
В Одессе грабитель проник в квартиру и избил хозяина
Шум, который издавал злоумышленник при попытке найти ценные вещи, разбудил хозяев дома