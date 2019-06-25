Во вторник, 25 июня, погода в Украине ухудшится, ожидаются грозы и шквалы ветра на юге страны. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, в течение суток 25 июня в южной части ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек.

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