Зеленского пригласили на заседание ПА НАТО [ Редактировать ]
В среду, 26 июня, на брифинге в Киеве президент Парламентской Ассамблеи НАТО Мадлен Мун сделала заявление. Мун сказала, что Владимира Зеленского ждут заседании ПА НАТО, которое состоится в Лондоне осенью этого года, передает "УНН".
Кроме того, президент ПА НАТО подчеркнула, что на встречи с Зеленским они обсуждали вопросы, касающиеся сотрудничества с Украиной.
"Я только что была первая, с, надеюсь, целого ряда встреч и интересных разговоров с новым президентом господином Зеленским...У нас здесь запланированы две будущие встречи", - сказала Мун.
Она отметила, что одна из этих встреч касается наблюдения за выборами в Верховную Раду в июле.
"Также я пригласила Президента присоединиться к нам на ежегодную осеннюю сессию Парламентской Ассамблеи осенью. Надеюсь, он сможет приехать и обратиться к Ассамблее. Будут представлены 2 отчета, которые будут рассматриваться на ежегодной Парламентской Ассамблеи в Лондоне. Один из них касается непосредственно Украины, в том числе ситуации относительно безопасности. Второй доклад касается санкций", - отметила она.
Ранее сообщалось, что в Польше стартовали самые масштабный учения НАТО.
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