Українські спецпризначенці здобули сертифікат НАТО. Це вперше такий документ отримав підрозділ із позаблокової країни. Йдеться про 140-ий центр Сил спеціальних операцій ЗСУ. Відповідні іспити військовики склали у Литві.

Тепер їх зможуть залучати до міжнародних операцій із реагування на кризові ситуації в усіх частинах світу. Сили швидкОго реагування НАТО об'єднують сухопутні війська, сили спеціального призначення, повітряні та морські сили.