Українські спецпризначенці здобули сертифікат НАТО [ Редактировать ]
Українські спецпризначенці здобули сертифікат НАТО. Це вперше такий документ отримав підрозділ із позаблокової країни. Йдеться про 140-ий центр Сил спеціальних операцій ЗСУ. Відповідні іспити військовики склали у Литві.
Тепер їх зможуть залучати до міжнародних операцій із реагування на кризові ситуації в усіх частинах світу. Сили швидкОго реагування НАТО об'єднують сухопутні війська, сили спеціального призначення, повітряні та морські сили.
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