В Польше стартовали самые масштабные учения НАТО [ Редактировать ]
16 июня, в Польше начались самые масштабные в 2019 году учения НАТО Dragon-19, где будут принимать участие в 18 тысяч солдат из 12 стран, а также 2,5 тысячи единиц военной техники. Об этом сообщает издание "Радио Польша".
Сообщается, что маневры будут проходить на суше, на море, в воздухе и киберпространстве. Основной целью учений стала проверка совместимости польских частей с союзными войсками, которые дислоцируются в Польше в рамках укрепления восточного фланга НАТО.
Главным участником маневров является 11-я Люблинская дивизия бронетанковой кавалерии, которую поддерживают в рамках учений военные подразделения из США, Великобритании, Канады, Германии, Румынии и Слоавкии.
Также сообщается, что учения должны проходить в течение 4 дней.
Ранее мы писали о том, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сохраняет курс на НАТО.
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